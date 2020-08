Ingin Konten Dewasa,Bintang Disney Bella Thorne Bakal Jual di OnlyFans, Biaya Pelanggan Rp 297 Ribu

Ingin Konten Dewasa, Mantan Bintang Disney Bella Thorne Bakal Jual di OnlyFans, Biaya Pelanggan Rp 297 Ribu

POS KUPANG.COM -- Di masa pendemi virus corona saat ini banyak konten dewasa laku di pasaran dunia online

Lihat saja, hampir semua web dewasa menjadi pilihan saat banyak orang hanya tinggal di rumah saja

Mantan bintang Disney, Bella Thorne memutuskan bergabung dengan aplikasi OnlyFans.

Keputusan itu disampaikan Bella Thorne lewat akun Instagram miliknya.

Bella Thorne membagikan sebuah video yang mengabarkan bahwa ia telah membuat akun di OnlyFans

Lewat aplikasi OnlyFans , ia bisa mengunggah konten dewasa, mulai dari foto seksi hingga porno untuk pelanggan berbayar.

Bella Thorne mematok harga 20 Dolar AS (Rp 297 ribu) sebulan untuk mengakses konten dewasanya.

Mengutip Mirror.co.uk, Kamis (20/8/2020), bintang Disney Channel Shake It Up ini diprediksi dapat memperoleh penghasilan 1 juta Dolar AS dari platform Only Fans.

Pada video yang dibagikan, Bella tampil seksi dalam balutan bikini.