China Panas Dingin, Tentaranya Siaga Tinggi Saat Amerika Kirim Kapal Perusak Rudal ke Selat Taiwan

Kapal perang USS Mustin merupakan anggota Armada Ke-7 AL AS yang beroperasi di kawasan Asia-Pasifik

China Panas Dingin, Tentaranya Siaga Tinggi Saat Amerika Kirim Kapal Perusak Berpeluru Kendali ke Taiwan

POS KUPANG.COM -- Hubungan yang menegang antara Amerika Serikat dengan China bukan saja soal Laut China Selatan

Kini, kedua negara juga siap baku hantam lantaran Amerika mengirm kapal perang perusak berpeluruh kendali

Menyikapi sikap Amerika, China langsung siaga tinggi di wilayahnya

Permintah Amerika Serikat (AS) mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan pada Selasa (18/8) dalam apa yang mereka katakan sebagai demonstrasi dari "komitmennya untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka".

Karena ketegangan militer antara Washington, Beijing, dan Taipei di kawasan itu terus membara.

Menurut Armada Pasifik AS, USS Mustin , kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke Angkatan Laut AS, melakukan transit rutin melalui jalur air yang memisahkan Taiwan dari daratan China, South China Morning Post melaporkan.

"Armada ke-7 AS (yang bermarkas di Jepang) melakukan operasi Angkatan Laut yang dikerahkan ke depan untuk mendukung kepentingan nasional AS di wilayah operasi Indo-Pasifik," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan, Rabu (19/8).

Sebagai armada Angkatan Laut AS terbesar, Armada ke-7 berinteraksi dengan 35 negara maritim lainnya untuk membangun kemitraan yang mendorong keamanan maritim, meningkatkan stabilitas, dan mencegah konflik.

Pasukan AS akan terus "terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional," sebut Armada Pasifik AS.