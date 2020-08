Lama Bungkam, Akhirnya Afgan Buka-Bukaan Cintanya pada Rossa, Ditanya Udah Ciuman, Malah Salting 

POS-KUPANG.COM - Kedekatan Afgan dengan penyanyi mungil Rossa semakin nyata.

Akhirnya, Afgan pun angkat bicara mengungkap kisah asmaranya dengan Rossa.

Penyanyi berwajah tampan ini blak-blakan mengungkapkan perihal kisah cintanya dengan Rossa.

• Penyanyi Rossa Dibikin Cemberut Ariel NOAH, Sahabat Afgan: Aku Tuh Udah Nahan Pipis, Ihhh Kesel Tau!

Meskipun awalnya kedekatan mereka hanya dikabarkan seperti kakak dan adik, tapi seiring waktu, rasa cintanya pun tumbuh perlahan.

Bahkan di mata Afgan, Rossa merupakan wanita yang mampu membuatnya klepek-klepek.

Hal itu disampaikannya dalam tayangan Nebeng Boy di YouTube Boy William pada Minggu (21/7/2019), Afgan membongkar hubungannya dengan Rossa.

Rossa dan Afgan

"Elu sama Rossa iya enggak? gue udah nyari di google, udah nanya temen-temen gue yang di entertainment, tapi nggak pernah ada jawaban yang 100 persen," tutur Boy.

"What is going on with you guy, the gossip everywhere, its true or not?" tambah Boy.

"Apanya nih yang true?" jawab Afgan.

• Jadwal, Preview & Link Streaming Sevilla vs Inter Milan, Final Liga Eropa Live SCTV, Sabtu Dini Hari

Afgan dan Reza (Instagram/Afgansyah.reza)

"Ya maksudnya you like her?" kata Boy.

Pria 30 tahun itu menuturkan jika ia dengan Rossa saling menyukai satu sama lain.

Awal hubungan keduanya pun layaknya kakak beradik.