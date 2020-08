Jadwal Acara TV Kamis 20 Agustus 2020: Jangan Lewatkan Film Passanger dan The Phantom di Trans TV

via grid.hype.id

POS KUPANG, COM - Jadwal acara TV hari ini Kamis 20 Agustus 2020.

Setaip stasiun televisi memiliki program unggulannya masing-masing dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Bioskop Trans TV akan menghadirkan Film Passanger, dilanjutkan dengan Film The Phantom.

Big Movies GTV akan menayangkan The Man With The Iron Fists 2

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Kamis 20 Agustus 2020:

Jadwal Trans TV

04:00WIB Person Who Gives Happiness

05:00WIB Islam Itu Indah

06:30WIB Insert Pagi

07:30WIB CNN Indonesia Good Morning

08:30WIB Bajaj Bajuri

09:30WIB Drama Korea TransTV : Hyde Jekyll Me

11:00WIB Safana

11:30WIB Insert

12:30WIB Brownis - Obrowlan Manis

14:00WIB Rumpi 'No Secret'

15:00WIB Insert Today

16:00WIB CNN Indonesia News Update

17:00WIB Bikin Laper

18:00WIB Diary The Onsu

19:00WIB Santuy Malam

20:30WIB CNN Indonesia Prime News

21:30 Bioskop Trans TV: Passanger

23:30 Bioskop Trans TV: The Phantom