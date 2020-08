Shandy Aulia: Sangat Sedih

POS-KUPANG.COM - Artis Shandy Aulia bersama dengan putrinya, Claire Herbowo, menyambangi kediaman pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Berbincang dengan Paula, Shandy menuturkan banyak mendapat curhatan dari ibu-ibu lain soal parenting atau cara mengasuh anak.

Namun dari curhatan itu, Shandy menilai bahwa itu sebenarnya bukan saling berbagi pengalaman, tetapi lebih kepada menyuruh untuk melakukan hal yang sama.

"Jadi banyak banget setelah gue sharing tentang, ya, gue menyebutnya 'toxic people' ya, tentang banyak hal, apa pun dikomentari," ujar Shandy Aulia dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Shandy Aulia, Senin (17/8/2020).

Shandy merasa bahwa komentar tersebut sangat berpengaruh terhadap mental ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak.

"Jadi banyak banget mereka itu bukannya memberi masukan, tapi lebih kepada mereka membuat apa yang jadi pemahaman mereka dikasihkan ke semua anak," ujar Shandy menambahkan.

"Padahal enggak semua (anak) begitu ya," sahut Paula Verhoeven. Bahkan, Shandy mengatakan banyak ibu yang mengalami beban pikiran karena komentar soal cara mengasuh anak.

"Ada yang sampai stres, misalkan 'oh kalau bukan anak ASI berarti nanti enggak dekat sama ibunya' and then 'oh anak sufor (susu formula) ya aduh kasihan ya padahal ASI sehat," ucapnya.

Sebagai ibu, Shandy sangat sedih mendengar banyak cerita ibu di luar sana sampai harus menjalani perawatan psikis karena komentar tersebut.

"Dan pada saat gue sharing banyak banget yang sedih-sedih gue baca, ada yang sampai ke psikiater," tutur Shandy.

Padahal, menurut artis berusia 33 tahun ini, tidak semua cara asuh setiap orangtua harus sama.

"Sampai feel (perasaan si ibu) enggak pengin ngapa-ngapain, di situ gue lihat betapa banyak impact-nya, sering banget dengerin omongan orang yang belum tentu bisa diaplikasikan ke anaknya," kata Shandy Aulia. (kompas.com)