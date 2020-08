Kondisi Terkini Andi Gilang, Pebalap Asal Indonesia yang Terlibat Kecelakaan di MotoGp Austria 2020

POS-KUPANG.COM - Kondisi terkini dari Pebalap Indonesia Andi Gilang Izdihar atau Andi Gilang Setelah alami kecelakaan mengerikan di MotoGP Austria 2020 tadi malam.

Andi Gilang mengalami kecelakaan di GP Austria saat balapan baru berjalan selama dua lap.

Tampak, motor yang dikendarainya hancur dan puing-puing kuda besinya berhamburan di trek balapan. Melansir MotoGP.com, kecelakaan terjadi di tikungan pertama pada lap kedua.



Setelah kecelakaan terjadi, pembalap kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan ( Sulsel ) tersebut langsung memberi kabar terkait kondisinya.

Kecelakaan Pebalap Indonesia Andi Gilang di MotoGP Austria 2020. (Youtube)

Kabar tersebut disampaikan melalui instastory nya.

Ia menulisnkan kalimat dalam Bahasa Inggris dalam keterangan fotonya.

"I'm okay thanks for all the support next week I will try more and better"

Itulah kalimat singkat yang ditulis Andi Gilang terkait kondisinya saat ini.

Kondisi Andi Gilang setelah kecelakaan di MotoGP Austria 2020 (instagram.com/27_andigilang)

Kronologi Kecelakaan

Kecelakaan diawali dengan jatuhnya pebalap Italtrans Racing Team, Enea Bastianini.

Bastianini sempat low side terlebih dahulu.

Namun, kecelakaan bertambah parah ketika dua pembalap berdatangan.