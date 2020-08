POS KUPANG, COM - Berikut jadwal acara TV Senin, 17 Agustus 2020, film Bumi Manusia di RCTI, Soekarno di Trans 7.

Ada film Bumi Manusia tayang di RCTI pukul 15.30 WIB, kisah dua anak yang meramu cinta di atas pergulatan tanah kolonial di awal abad 20.

Kemudian ada film Soekarno tayang di Trans 7 pukul 16.30 WIB, kisah Bung Karno mencapai kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, ada film bergenre fantasi laga yakni The Scorpion King 3: Redemption, tayang di GTV pukul 21.00 WIB.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV Senin, (17/8/2020):

GTV

00:00 ONE Championship: Classic

01:00 MNC Shop

01:30 Asli Tercyduk

03:00 Demian Magic

04:00 Buletin iNews Pagi

05:00 Bedah Surau

06:00 PAW Patrol

07:30 SpongeBob SquarePants Movie

09:30 Obsesi

10:00 Buletin iNews Siang

11:00 SpongeBob SquarePants Movie

12:30 SpongeBob SquarePants Movie

13:30 Zak Storm

15:30 Warbiasak

16:30 Naruto Shippuden: Last Shinobi

18:00 The Price Is Right Indonesia

19:30 Bedah Rumah New Normal

21:00 The Scorpion King 3: Redemption

23:00 Gerebek

23:30 Buletin iNews Malam

NET TV

00:30 The Comment