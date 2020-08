Drakor 2020 Paling Viral, The World of The Married, Romantic Doctor hingga The King: Eternal Monarch

POS KUPANG, COM - Deretan drama Korea sepanjang tahun 2020 yang paling viral di Indonesia.

Ada The World of The Married, Romantic Doctor hingga The King: Eternal Monarch yang dibintangi oleh aktor tampan Lee Min Ho.

Drama Korea seperti Crash Landing on You, The World of The Married hingga The King: Eternal Monarch menjadi contoh drakor yang menjadi perbincangan hangat pecinta K-Drama di Indonesia.

Tak lupa, Drama Korea berikut ini juga menggandeng aktor dan aktis populer Korea Selatan populer seperti Lee Min Ho, Hyun Bin, Son Ye Jin hingga Kim So Hyun.

Mungkin dari beberapa judul Drama Korea di bawah ini bisa menjadi referensi tontonan untuk akhir pekan.

1. Crash Landing On You - TVN

Dalam penayangan, drama ini penonton diajak untuk mengetahui kehidupan kontras seorang Yoon Se Ri (diperankan Son Ye Jin) dengan perwira tampan Korea Utara, Ri Jung Hyuk (Hyun Bin).

Hidup Yoon Se Ri memang sempurna. Ia berasal dari keluarga kaya dan memiliki banyak perusahaan. Se Ri sendiri memiliki usaha yang ia rintis sejak satu dekade lalu.

Meski begitu, ia tidak akur dengan keluarganya. Sang ayah baru saja keluar dari penjara dan segera mewariskan tahta sebagai pemilik perusahaan.

Kedua kakak Se Ri, Yoon Se Hyung (Park Hyung Soo) dan Yoon Se Joon (Choi Dae Hoon) berlomba untuk menjadi pewaris tahta.