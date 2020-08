Didi Riyadi Ungkap Fakta Keseriusannya ke Ayu Ting Ting, Hubungan Jalan di Tempat, Didi Mundur?

POS-KUPANG.COM - Didi Riyadi jujur mengakui memang sudah berniat serius dengan Ayu Ting Ting.

Bahkan, Didi Riyadi sudah mendapat lampu hijau dari kedua orang tua Ayu Ting Ting.

Namun baru-baru ini, Didi Riyadi mengaku mundur menjadi calon ayah bagi Bilqis Khumairah Razaq.

Hal ini diungkap langsung Didi Riyadi dalam tayangan kanal YouTube Melaney Ricardo yang diunggah pada Kamis (13/8/2020).

Pria yang juga berkarier sebagai aktor ini merasa perasaannya tak direspon oleh Ayu Ting Ting.

"Sebenarnya intinya relationship apa sih? Komunikasi dua arah gitu lho. Ketika misal, ketika aku tidak melihat hal itu sama si ceweknya, what for? Buang-buang waktuku," kata Didi Riyadi.

"Dalam komunikasi, maksudnya nggak ada itu (timbal balik) dari dianya misalnya, siapapun itu ya buat apa? Gitu," imbuhnya.

Tangkapan layar kanal Youtube Melaney Ricardo Didi Riyadi akhirnya buka suara soal kabar 'putus' hingga tudingan pansos dengan Ayu Ting Ting

"Jadi bisa disimpulkan pada saat kemarin sama Ayu kamu sudah kasih 60, tapi Ayu nya kayak jalan di tempat?" perjelas Melaney Ricardo.

Didi Riyadi mengungkapkan dirinya sudah sedikit demi sedikit membuka diri dengan Ayu Ting Ting.

Padahal, sebelum-sebelumnya Didi Riyadi tak pernah seperti itu.

"Jujur aku orangnya sedikit-sedikit opened myself, gue membuka diri, Which is bukan gue banget," ungkap Didi Riyadi

"Itu bukan gue banget sih, bukan bukan gue banget. Kalau balik beberapa tahun lalu, wah gilak sih gue (beda sama yang sekarang)," lanjutnya.

