Breaking News:

Liga Europa

LIVE SCTV Jadwal Semifinal Liga Europa Sevilla vs Manchester United, Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Jadwal Babak Semifinal Liga Europa ( Europa League ) akan segera disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier.

zoom-inlihat foto LIVE SCTV Jadwal Semifinal Liga Europa Sevilla vs Manchester United, Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
TWITTER.COM/MANUTD
Striker Manchester United, Anthony Martial, mengikuti jejak sembilan legenda dalam laga Liga Inggris kontra Southampton di Stadion Old Trafford. 

LIVE SCTV! Jadwal Semifinal Liga Europa Sevilla vs Manchester United & Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

POS-KUPANG.COM  - Jadwal Babak Semifinal Liga Europa ( Europa League ) akan segera disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier.

Babak Semifinal Europa League antara Sevilla vs Manchester United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV mulai Senin (17/8/2020) WIB.

Babak Semifinal Europa League di SCTV dibuka laga Sevilla vs Manchester United Senin (17/8/2020) dinihari.

Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

Babak semifinal Europa League dilanjutkan keesokan harinya Selasa (18/8/2020) dinihari dengan laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk.

Live Streaming Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

* Perjalanan Menuju Semifinal

Empat tim dipastikan melaju ke babak semi final Liga Europa dan akan berlaga pada pukul 02.00 Wib.

Sevilla mencatatkan kemenangan 1-0 atas Wolves sementara Shakhkar Donetsk menumbangkan Basel 4-1.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Jadwal Semifinal Liga Europa
Babak Semifinal Liga Europa
semifinal liga europa
Sevilla vs Manchester United
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
Berita Terkait :#Liga Europa
Editor: Hasyim Ashari
Ikuti kami di
Video Pilihan
Digugat Anak Kandung Mengenai Warisan Suami, Ningsih: Dia Harus Bayar Air Susu Saya
Digugat Anak Kandung Mengenai Warisan Suami, Ningsih: Dia Harus Bayar Air Susu Saya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan