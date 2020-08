Di Sumba Barat Daya, SMA Alfonsus Dan SMA Manda Elu Terapkan KBM Tatap Muka, Begini Kondisinya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Kepala SMA Santo Alfonsus Waitabula, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Naja Saverinus mengaku semenjak awal Agustus 2020 menerapkan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM).tatap.muka di kelas masing-masing dengan jumlah siswa siswi terbatas.

Selama ini biasanya satu kelas maksimum berjumlah 36 siswa siswi kini hanya berjumlah antara 15-18 siswa siswi per kelas. Waktu KMB juga dikurangi dari 45 menit per mata pelajaran menjadi 30 menit per mata pelajaran.

Sistem KBM terlaksana dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yakni siswa siswi harus mencuci tangan memakai sabun pada 15 kran air yang disedaiakan sekolah , wajib memakai masker dan menjaga jarak.

Kepala Sekolah SMA Santo Alfonsus Waitabula, Sumba Barat Daya, Naja SAverinus menyampaikan hal itu di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2020) pagi.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi sekolah terhadap kegiatan belajar during dan luring semenjak Maret hingga Juni 2020 berjalan kurang efektif. Nampak siswa siswi asal mengerjakan tugas sekolah dengan mengandalkan geogle atau menjiplak hasil tugas temannya. Padahal harapan sekolah, siswa siswi harus belajar, memahami dan mengerti atas materi pelajaran itu sehingga mampu mengerjakan tugas dengan baik.

Karena iitu, melalui rapat bersama semua guru, memutuskan memulai kembali kegiatan belajar mengajar tatap di sekolah dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Meski demikian, ia mengakui, sering menemukan siswa siswi tidak memakai masker dengan beragam alasam lupa di rumah, simpan di saku dan simpan ditas bahkan lainnya hanya menempel didagu saja. Terhadap hal itu, sekolah selalu mengingatkannya agar mengenakan maskern dengan baik.

Sedangkan terhadap siswa siswi yang lupa membawa masker, biasanya sekolah membagikan kembali. Dan pihaknya akan terus mengevaluasi sistem pembelajaran tersebut demi mencari yang terbaik di masa pandemi corona ini.

Ia menambahkan, penerapan KBM langsung juga karena sebagaian siswa siswi belum memiliki handphone, memiliki handlhone tetapi tidak memiliki uang membeli pulsa data dan akses internet terbatas.

Sementara itu Kepala Sekolah SMA Manda Elu Sumba Barat Daya, Drs.Yakobus Tamo Ama, secara terpisah ditemui mengatakan semenjak tahun ajaran baru memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM).tatap.muka di sekolah dengan jumlah siswa siswi yang terbatas. KBM terlaksana dengan penerapan protokol.kesehatan yang ketat pula.(pet)

