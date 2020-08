Jadwal Liga Champion di SCTV: Atalanta vs PSG, Barca vs Munchen, City vs Lyon, Leipzig vs Atletico

Jadwal Liga Champion di SCTV: Atalanta vs PSG, Leipzig vs Atletico, Barca vs Munchen, City vs Lyon

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga Champions dalam lanjutan babak perempatfinal (8 besar) di SCTV akan berlanjut mulai kembali Kamis, 13 Agustus 2020.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming SCTV Babak Perempatfinal Liga Champions menyuguhkan 4 laga, Atalanta vs PSG, RB Leipzig vs Atletico Madrid, Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Lyon.

Babak Perempatfinal Liga Champions akan digelar satu pertandingan per hari, dimainkan dalam format satu leg dan terpusat di Lisbon, Portugal.

Babak Perempatfinal Liga Champions yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV dibuka laga Atalanta vs PSG Kamis, 13 Agustus 2020.

Live Streaming Atalanta vs PSG bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan laga RB Leipzig vs Atletico Madrid Jumat, 14 Agustus 2020 mulai pukul 02.00 WIB

Pada Sabtu, 15 Agustus 2020 ada laga Barcelona vs Bayern Muenchen mulai pukul 02.00 WIB.

Kemudian Liga Champions yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV ditutup laga Manchester City vs Lyon Minggu, 16 Agustus 2020 mulai pukul 02.00 WIB.

Salah satu laga yang dinanti di Jadwal Liga Champions kali ini adalah laga Barcelona vs Bayern Bayern Munchen.