Jadwal Acara TV Rabu, 12 Agustus 2020: American Ultra di Trans TV, Mata Najwa di Trans 7

POS KUPANG, COM - Berikut jadwal acara TV Rabu, 12 Agustus 2020, drama Korea I Can Hear Your Voice di NET TV, American Ultra di Trans TV.

Ada serial drama Korea yang dibintangi Lee Jong Suk dan Lee Bo Young berjudul I Can Hear Your Voice, tayang di NET TV pukul 16.30 WIB.

Lalu akan ada tayangan Mata Najwa pukul 20.00 WIB di Trans 7.

Kemudian, di Trans TV pukul 23.30 WIB tayang sebuah film bergerne aksi dengan balutan komedi berjudul American Ultra.

Film American Ultra mengisahkan tentang seorang pecandu obat-obatan terlarang yang tanpa disadari pernah dijadikan bahan percobaan dan dilatih oleh CIA agar menjadi seorang pembunuh.

Berikut jadwal acara TV Rabu (12/8/2020) dikutip dari mncvision.id:

GTV

01:00 Big Movies Platinum

01:30 Gerebek

02:00 Buletin iNews Malam