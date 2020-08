Baru Dibaptis, Marsha Aruan Dikabarkan Pindah Agama, Sang Ibu Beri Penjelasan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Bintang sinetron dan film Marsha Aruan (23) dikabarkan pindah agama. Lantaran ia baru mengunggah foto di instagram yang menunjukkan dirinya tengah dibaptis, disebuah kolam renang.

Foto Marsha Aruan tersebut menyita perhatian publik. Warganet menduganya ia telah pindah keyakinan karena melakukan baptis saat usianya sudah dewasa.

Dalam akun instagramnya @aruanmarsha, Marsha menuliskan





This day was such a special day. I thank God that on this day I was born again and renewed in Jesus Christ.

It wasn’t only me, but God also brought two of my dearest ones @michelleearuan & @stefaniegabriell, into His family.

I’m grateful that it wasn’t in the days of the past, nor the days in the future, but it’s in this present day that I received His calling over my life.

I’m ready to let go of my old life and become a new being according to His ways. According to His plans for my life.

Lead me, Lord, that I may be faithful, bring glory to Your name in all my ways, and to spread the Gospel to everyone around me.

Thank you everyone for the warm wishes, God bless us all.

Yours truly,

Elizabeth <3

Ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana angkat bicara.

Ia mengatakan kalau putrinya tak menanggapi serius respon warganet yang menduga Marsha pindah agama.

"Kita biasa aja sih. Marsha juga sudah klarifikasi di instagram," kata Lisa Diana ketika dihubungi awak media, Senin (10/8/2020).

Lisa meminta Marsha tak menanggapi serius perihal tudinga pindah agama tersebut.

"Yaa biar aja biar waktu yang menjelaskan semuanya, kalau kita sih orangnya gitu aja lah nggak mau neko neko," ucapnya.

Soal pembaptisan dara manis kelahiran Jakarta, 24 Oktober 1996 itu, Lisa mengatakan hal tersebut dilakukan Marsha pada Sabtu (8/8/2020).

Maia Estianty, El Rumi dan Marsha Aruan ((Instagram))

"Dari dulu sebenarnya mau dibaptis cumann ya lupa lupa lupa. Tapi pas waktunya tepat, Marsha siap semuanya, ya baptis," jelasnya.

"Memang pembaptisannya tertunda. Pas bisanya kemarin yaudah dilakukan baptisnya kemarin," tambahnya.

Lisa menganggap tak ada masalah bintang film 'Dreadout' dan '13: The Haunted' itu baru melakukan baptis diusianya yang sudah dewasa. Sebab, putrinya memang harus dibaptis.

Lisa Diana mengatakan kalau Marsha Aruan dibaptis pun tidak mengubah namanya, yang tetap Marsha Elizabeth Aruan.

"Baptis itu adalah amanat Agung perintah Tuhan yang memang kalau seorang Kristen itu, memang harus di Baptis selam," ujar Lisa Diana.

Biodata Marsha Aruan Mantan Pacar El Rumi

Marsha Aruan lahir di Jakarta, 24 Oktober 1996.

Ia pertama kali bermain di sinetron utamanya seperti Hantu Cilik pada tahun 2003. Film pertamanya ialah LOVE pada tahun 2008 dan Garuda di Dadaku pada tahun 2009.

Ia terlahir dari seorang ibu bernama Lisa Tambunan.

Marsha sapaan akrabnya juga memiliki adik bernama Michelle Aruan.

Karier

Sejak berusia tiga tahun, ia mulai aktif berperan dalam beberapa sinetron dan bintang iklan.

Talenta aktingnya terus terasah hingga akhirnya sebuah PH tertarik dengannya.

Dari bintang iklan kembali, sampai sinetron dan Film.

Di usianya yang keenam tahun ia membintangi sinetron: Dia (2003).

Dan ketika kelas 5 Sekolah Dasar Marsha Aruan merambah dunia film.

Berikut adalah beberapa daftar film dan sinetron yang pernah dibintangi Marsha Aruan: Dia, Hantu Cilik, Bawang Merah Bawang Putih, Cinta Fitri (Musim ke 7), Suci, Tendangan Si Madun Return, Catatan Si Boy The Series, Love, Garuda Di Dadaku, Hingga yang terbaru The Haunted (2019).

Ingin Jadi Penyanyi

Marsha Aruan berencana melebarkan sayap ke dunia tarik suara. Sebelum itu, ia lebih dulu berlatih olah vokal.

Demikian dikatakan Marsha Aruan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2018).

"Itu sudah ada dipikiran aku sih, jadi aku suka nyanyi dan mau fokusin les vokal dulu, dulu aku memang udah pernah sih beberapa kali les vokal pernah, tampil juga di beberapa acara," kata Marsha.

Kekasih artis El Rumi itu menuturkan bahwa menjadi penyanyi adalah impiannya sejak kecil.

"Itu mimpi aku udah lama banget sekarang mah cuma karaoke-karaoke aja. Kalau sekarang lagi pengin fokusin les nyanyi aja," tutur Marsha.

"Karena aku memang suka nyanyi dari kecil. Zaman dahulu kala aku kan dulu les nya banyak ada les balet, nyanyi, piano berenang, sekarang aku mau fokus dulu ke vokal," lanjutnya.

Namun, Marsha belum memiliki target khusus dari keinginannya itu.

Mantan Pacar EL Rumi

Marsha Aruan sempat menjalin hubungan asmara dengan anak kedua Ahmad Dhani Dan Maia Estianti, Ahmad El Jallaludin Rumi.

Mereka berpacaran pada tanggal 11 Agustus 2014.

Namun hubungan keduanya berakhir pada awal 2020 lalu.

Data Diri:

Nama lahir : Marsha Elizabeth Aruan

Lahir : 24 Oktober 1996, Jakarta, Indonesia

Pekerjaan : Aktris, model

Tahun aktif : 2003 - sekarang

Akun Twitter : @MarshaAruan

Akun Instagram : @aruanmarsha

Film

Love (2008)

Hantu Jembatan Ancol (2008)

Garuda di Dadaku (2009)

Bukan Hanya Mata Ketiga (2013)

Sinetron

Dia (2003)

Hantu Cilik

Jagoan Silat

Bawang Merah Bawang Putih

Ratapan Anak Tiri

Rindu Milik Rangga

Cinta Maia

Suci

Makin Sayang

Bayu Cinta Luna

Sinar

Kesucian Cinta

Cinta Fitri (Musim 7)

Tendangan Si Madun 3

Tendangan Si Madun Returns

FTV

Lima Jagoan Dan Hutan Larangan

Air 7 Sumur

Super Cendol

Toko Kr.Amat : Headphone Suara Hati

Kukibarkan Benderaku

Realita Cinta & Fotocopy

Misteri Surat Dari Masa Depan

Hidayah: Tobatnya Sang Koruptor

Penuntun Jalan Taubat

Azab Pelaku Penipuan SMS (2014)

Ondel-Ondel Misterius (2014)

5 Ritual Juara Turnamen (2014)

Azab Ibu Asuh Yang Kejam (2014)

12:12

Pernikahan Mimpi Buruk

Sinema Pintu Taubat : Istriku Matre (2014)

Bajaj Belum Berlalu

Cinta Minah di Kandang Ayam

Anak Juragan Batal Kawin (2015)

Cintaku Kepentok Bokap (2015) sebagai Elsa

Rebutan Bidan Biduan Geulis (2015)

Aku Wanita Yang Layak Bahagia (2015)

Cermin Kehidupan : Bunga Untuk Ibu (2016) sebagai Amelia

