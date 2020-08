Barcelona vs Munchen! Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Live SCTV, Man City, PSG, Madrid?

Barcelona vs Munchen! Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Live SCTV, Manchester City, PSG, Atletico Madrid?

POS-KUPANG.COM - Jadwal Perempatfinal Liga Champions atau babak 8 besar Liga Champion akan Siaran Langsung SCTV atau Live Streaming SCTV dan Vidio.com mulai 13 Agustus 2020. Ada Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Lyon.

Jadwal Siaran langsung Liga Champions akan menyajikan pertandingan babak 8 besar UCL, yaitu Atalanta vs PSG, RB Leipzig vs Atletico Madrid, Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Lyon.

Perempatfinal Liga Champions dipastikan hanya akan dimainkan dalam format satu leg, terpusat di Lisbon, Portugal.

Salah satu laga yang dinanti di Jadwal Liga Champions kali ini adalah laga Barcelona vs Bayern Munich di babak 8 besar.

Barcelona dan Bayern Muenchen pun harus saling jegal di babak perempat final Liga Champions.

Duel panas tersebut bakal digelar pada hari Jumat (14/8/2020) di Estadio da Luz, Lisabon.

Luis Suarez mengungkapkan bahwa Barcelona dan Bayern Muenchen masih memiliki kans yang sama untuk melaju ke partai semifinal, yakni 50-50.

Menurut Suarez, kedua tim harus menunjukkan penampilan terbaik mereka selama 90 menit untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya.

"Setiap tim memiliki peluang dalam satu pertandingan, yaitu 50-50," kata Suarez dikutip dari Movistar melalui BolaSport.com .