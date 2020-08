Jhon Ottemoesoe Bilang Oepura Merupakan Kelurahan Jagoan Air, Terutama Lokasi Doris Rubian, Mengapa?

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Yeni Rahmawati

POS KUPANG, COM, KUPANG - Direktur PDAM Tirtha Bening Lontar Kota Kupang, Jhon Ottemoesoe menyebutkan, Kelurahan Oepura merupakan keluarahan jagoan air terutama di lokasi Doris Rubian sebagai pemilik sumur bor.

"Kami telah komitmen dengan Pak Doris meminta izin dengan Pak Esthon untuk pengelolaan air bersih ini. Kalau di Kali Dendeng atasi di bagian timur 150 liter per detik dan Air Sagu 50 liter per detik, di sini 20 liter per detik," kata Jhon.

"Kemudian sentra lainnya di Sonaf Pak Esthon pada Oktober airnya 10 sampai 15 liter per detik. Air ini yang akan mengalir ke Naikoten, Oebobo, Jalan Bajawa, TDM, Kayu Putih, sampai di Maulafa dan ditargetkan hingga Pasir Panjang," tuturnya.

Ia mengatakan, rencananya akan dibangun reseroar 200 kubik dan juga kerja sama dengan sentra-sentra sumur bor seperti di Oesapa Selatan 10 liter per detik, Liliba lima liter per detik dan di Penfui.

"Paling utama memenuhi spot-spot BLUD yang dilayani. Puncaknya, di Air Hitam 35 liter per detik, yang diharapkan bisa menutupi semua. Dasar itulah kita bisa bersaing dan kalau bisa sudah satu operator," tuturnya. *