Mari Mengenal Tentang Penyebab Kanker Nasofaring yang Dipicu Oleh Makanan Ini

POS-KUPANG.COM--Mari Mengenal Tentang Penyebab Kanker Nasofaring yang Dipicu Oleh Makanan Berikut

Pada Mei 2019, salah satu ustaz kondang yang juga pemuka agama yaitu Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia karena kanker nasofaring.

Sebelumnya sang anak juga mengabarkan kondisi ayahnya kritis, namun tak lama salah satu istri Ustaz Arifin memberitahukan jika kondisi suaminya kembali stabil, hingga sang pendakwah akhirnya meninggal dunia.

Di Indonesia kanker nasofaring merupakan penyakit yang menempati peringkat ke empat terbanyak dari seluruh penyakit ganas lainya.

Perbandingan terjangkitnya kanker nasofaring di Indonesia yaitu 4,7 kasus per 100.000 penduduk.

Seperti dikutip dari kompas.com, Di RSCM tercatat rata-rata 100 kasus baru karsinoma nasofaring per tahun, di RS kanker Dharmais 70 kasus baru per tahun, dan di RS Hasan Sadikin Bandung 60 kasus baru per tahun.

”Angka kasus pada pria 2,18 kali lebih tinggi daripada perempuan,” jelas dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) dari Rumah Sakit kanker Dharmais, Budianto Komari.

IKAN ASIN PICU KANKER NASOFARING