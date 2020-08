Richard Kyle Tanggapi Tudingan Pansos saat Pacaran degan Jessica Iskandar, Benaran Tulus?

POS-KUPANG.COM - Menjalin hubungan dengan artis Jessica Iskandar, artis sekaligus model Richard Kyle menjadi sorotan.

Namun, tak sedikit juga yang menganggap pria 32 tahun ini panjat sosial (pansos) alias numpang tenar.

Richard pun menanggapi hal tersebut saat berada dalam video di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Sayangnya, kini hubungannya dengan Jessica Iskandar telah kandas.

Richard Kyle berkaca-kaca saat membahas El Barack dalam vlog Melaney Ricardo (YouTube Melaney Ricardo)

"Ketika kamu sama Jessica kan spotlight ke kamu semua, apakah kamu show off?" tanya Melaney

Mendengar hal tersebut, Richard pun langsung membantah tuduhan itu.

Pria kelahiran Australia ini mengaku memang menyayangi Jessica Iskandar.

"Not, really enggak, enggak, kalau kamu memang sayang sama orang itu that's it, kamu punya perasaan sama dia ya udah, aku tentu tidak materialistik dan aku enggak judge siapapun," kata Richard.

Ia mengaku awalnya tidak mengetahui sosok sebenarnya ibunda El Barack ini.

Jessica Iskandar dan Richard Kyle (Instagram @richo_kyle)

Richard juga tidak tahu bahwa Jessica merupakan bintang televisi terkenal.

"Aku bilang 'Wah cantik banget ya'.

Terus orang bilang 'masa lu enggak tahu Jessica Iskandar'