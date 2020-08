Masyarakat NTT Tertarik Investasi Saham, Jumlah Investor Terbanyak dari Kota Kupang

POS-KUPANG.COM ǀ KUPANG -– Ketertarikan masyarakat NTT terhadap investasi saham mulai terlihat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur, jumlah investor di NTT mengalami pertumbuhan selama tiga tahun terakhir.

Jumlah investor pada tahun 2018 sebanyak 4.122 meningkat menjadi 5.127 investor pada tahun 2019. Selanjutnya, terdapat penambahan 482 investor sehingga naik menjadi 5.609 investor per Juni 2020. Adapun tiga daerah dengan investor terbanyak, yaitu Kota Kupang, Sikka dan Belu.

Menurut Adevi Sabath Sofani, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur, ketertarikan masyarakat NTT berinvestasi saham sudah berlangsung sejak 2017.

Adanya penambahan jumlah investor yang signifikan itulah sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan riset. Data tersebut dipakai sebagai dasar pendirian Kantor Perwakilan BEI NTT pada 27 November 2019.

Adevi menjelaskan, masyarakat NTT tertarik untuk investasi saham karena masyarakat sudah bisa mengakses program edukasi belajar saham secara online, sehingga mudah mengaksesnya. Selain itu, masyarakat dapat mulai investasi hanya dengan Rp100.000.

“Sangat terjangkau. Beli saham perbankan saat ini contohnya beli saham Bank BRI (kode saham BBRI). Harga per 07 Agustus 2020 hanya 3.110 per lembar saham. Kalau mau beli minimal 100 lembar per 1 lot, hanya butuh 311.000 untuk investasi saham jadi pemilik BBRI,” urai Adevi kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (8/8/2020).

Satu alasan lagi mengapa masyarakat tertarik investasi saham karena masyarakat mulai memilah-milah mana investasi yang menguntungkan, terhindar dari inflasi, paham risiko, dan tahu cara minimalisisasi risiko.

“Saham bukan forex, saham bukan bitcoin. Tidak ada lagi istilah main saham karena saham bukan untuk dipermainkan. Spekulasi, ketakutan, dan keserakahan yang akan membuat kita jatuh menerima risiko. Masyarakat NTT perlahan mau belajar dan berproses,” tambahnya.

Berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia tentu bukanlah investasi bodong. Devi berujar, investasi saham di Bursa Efek Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Kemenkeu. Bahkan, aturan sistem perdagangan dan regulasi menyeluruh dapat diakses melakui website idx.co.id.

“Investasi bodong itu banyak tipenya, biasanya menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek. Skema Ponzi adalah salah satu cara yang dipakai pihak-pihak yang menawarkan investasi bodong. Silakan cek ojk.go.id , pelajari dengan baik produk investasi, temui profesional untuk mendapatkan informasi yang akurat sebelum mulai investasi,” anjur Adevi.

Terkait untung dan rugi dalam dunia investasi, ia mengajak masyarakat NTT untuk belajar bersama di program Belajar Saham Bareng KP NTT dan Sekolah Pasar Modal untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh. Kegiatan tersebut gratis dan terbuka untuk umum.

“Mohon bantuan edukasinya juga bahwa saham tidak untuk dipermainkan. Kami tidak menggunakan kata main saham. Kata main sendiri dalam KBBI artinya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati. Kalau kita beli saham, kita sama dengan memiliki perusahaan tersebut. Beli barang saja kita pilih-pilih kan ya? Masa beli perusahaan malah main-main? Jadi, istilah main saham dan pemain saham itu salah. Yang benar itu investasi saham dan investor saham,” Devi menjelaskan kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat.

Adapun data total Single Investor Identification (SID) atau nomor tunggal identitas investor pasar modal indonesia di NTT per 30 Juli 2020 yakni di usia 18-25 tahun mencapai 3.027 investor, usia 26-30 tahun sebanyak 770 investor, usia 31-40 tahun sebanyak 1.144 investor, dan usia 41-100 tahun sebanyak 927 investor. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)