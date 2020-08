Live Streaming Barcelona vs Napoli Liga Champions Siaran langsung SCTV

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Champions Barcelona vs Napoli di leg 2 babak 16 besar akan tayang melalui Siaran Langsung dan LINK Live Streaming SCTV pada Minggu 9 Agustus 2020 dini hari.

Seperti apakah formasi, strategi dan Line Up Barcelona vs Napoli yang bakal bertanding di leg 2 babak 16 besar Liga Champions malam ini?

Jelang laga Barcelona vs Napoli di leg 2 babak 16 besar Liga Champions, Barcelona merilis skuadnya.

Demikian juga Skuad Napoli telah diumumkan untuk melawan Barca.

Pertandingan Barcelona vs Napoli sesuai Jadwal Liga Champions digelar pada Minggu dini hari pukul 02.00 WIB.

Siaran Langsung dan LINK Live Streaming SCTV menayangkan laga Barcelona kontra Napoli sesuai jadwal tayang Tv partne Uefa.

Selain Barcelona vs Napoli, di waktu yang sama juga digelar laga Bayern Munchen vs Chelsea yang dijadwalkan tayang via LINK Live Streaming di vidio.com.

Jelang leg 2 babak 16 besar Liga Champions, Quique Setien telah mengumumkan daftar skuadnya untuk pertandingan Liga Champions Barcelona melawan Napoli pada Minggu (9/8/2020) dini hari WIB nanti.

Antonine Griezmann telah pulih dari cedera yang dideritanya menjelang akhir musim LaLiga Santander dan kembali ke dalam skuad, menurut Marca.