OPPO Reno4 Dengan Fitur Fotografi Inovatif

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Oppo resmi memboyong salah satu model terbaru dari keluarga Reno series, Reno4, ke Indonesia.

Oppo Reno4 kini mengusung layar dengan tampilan dual punch-hole yang digunakan untuk menampung kamera selfie 32 MP dan satu kamera berupa sensor yang dijuluki AON Smart Sensor.

Diluncurkan di Tanah Air dalam sebuah perhelatan bertajuk "Clearly The Best You", Kamis (6/8/2020) malam.

Dikutip dari Web Oppo, Reno4 disebutkan, Opppo Reno4 hadir dengan Fitur Fotografi Inovatif

AI Color Portrait, Dalam mode yang menarik ini, tangkap potret memukau dengan latar belakang hitam putih yang jelas.

960fps AI Slow-motion untuk abadikan segala Detail gerak, Reno4 melipatgandakan jumlah momen yang dapat direkam dalam satu detik, memungkinkan pemutaran gerak lambat 960fps.

Smart Sensor yang disempurnakan dengan AI Smart Air Control Tanpa Sentuhan, Kebebasan Tanpa Tap

Sekarang lebih mudah untuk menerima panggilan telepon atau menjelajahi aplikasi media sosial favorit anda dengan AirControl.

Sisi depan Oppo Reno4. ((Kompas.com/Wahyunanda Kusuma))

Pada Reno4, Oppo menanggalkan desain layar berponi konvensional, biasa disebut waterdrop notch, yang sempat dipakai Reno3.

Sensor tersebut bisa digunakan untuk beragam fitur cerdas (smart). Di antaranya mencakup Smart Spying Prevention yang bisa menyembunyikan notifikasi sensitif, Smart AirControl untuk mengontrol ponsel dengan gestur tangan, Smart Rotation, dan Smart Always-on Display.

Notifikasi Tersembunyi