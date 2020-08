Mengapa Emosi Dul Jaelani Meledak Saat Disuruh Pilih Tiara Idol atau Amanda Caesa?

POS-KUPANG.COM - Disuruh untuk memilih dua wanita cantik yakni Tiara Idol atau Amanda Caesa, putri komedian Parto Patrio, emosi dari Dul Daelani langsung meledak.

Kemarahan ini terjadi usai mengisi salah satu program di stasiun televisi swasta.

Dul marah lantaran disuruh memilih dua wanita cantik.

Dul marah lantaran baginya, wanita bukan objek pilihan.

"Aku marah sama kamu karena wanita bukan pilihan loh, bukan objek loh," kata Dul Jaelani saat ditemui Grid.ID di Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2020).

Dul tidak mau mendengar pertanyaan pilihan itu.

Dia mengatakan wanita tidak pantas dijadikan pilihan.

"Aku marah sama kamu, kamu nggak boleh nanya gitu lagi loh karena wanita bukan objek atau pilihan," tandasnya.

Penampilan Tiara Idol (Tangkapan layar Acara Indonesian Idol RCTI)

Tiara Anugrah Eka Setyo Andini atau dikenalkan dengan nama panggung Tiara Andini adalah seorang penyanyi asal Jember, Indonesia. Ia merupakan runner up Indonesian Idol musim kesepuluh yang ditayangkan stasiun televisi RCTI pada tahun 2019-2020.

Tiara baru saja memulai karier di industri musik Tanah Air setelah lolos juara kedua dari ajang pencarian bakat bernyanyi, Indonesian Idol X.

Salah satunya, tembang "Maafkan Aku Terlanjur Mencinta" yang diciptakan musisi Yovie Widianto. Lagu "Terlanjur Mencinta" merupakan salah satu lagu hits yang diciptakan Yovie Widianto.

Amanda Caesa menyanyikan lagu Even If You Arent There For Me yang menjadi singel perdananya. ((Dokumentasi Amanda Caesa))

Sementara Penyanyi Amanda Caesa merupakan anak komedian Parto.

Namun, banyak sekali orang-orang yang tak mengira Amanda anak dari komedian Parto Patrio. Amanda mulai melejit ketika merilis single berjudul “Even If You Aren’t There For Me”. Lagu itu merupakan ciptaannya sendiri.

