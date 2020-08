Dokumen Belum Lengkap, Wander Luiz Tunda Gabung Persib Bandung, Simak INFO

POS KUPANG.COM--- Striker Persib Bandung Wander Luiz tertunda datang ke Bandung. Padahal pada Selasa (4/8), ia sudah berada di sebuah bandara di Brasil.

"Ada dokumen yang masih harus saya lengkapi. Sepertinya saya harus menunggu semuanya rampung dan baru bisa kembali ke Indonesia," kata Wander Luiz dikutip dari laman resmi klub.

Pada Selasa pagi, penyerang Persib Bandung asal Brasil itu menggunggah sebuah foto akun Instagram pribadinya. Di keterangan lokasi, saat itu, Wander sedang berada di Bandara Eurico de Aguiar Salles, Brasil.

Dalam foto unggahan, ia tampak membawa satu koper yang bertulis Persib 1933. "Time to get back to work (Waktunya kembali bekerja)," begitu Wander Luiz menulis keterangan untuk unggahan itu.

Sekretaris tim Persib Bandung, Yudiana, juga sempat mengkonfirmasi Wander sedang dalam perjalanan kembali ke Bandung.

PERSIB MENANG - Striker Persib Bandung, Wander Luiz berebut bola dengan bek Arema FC, Bagas Adi dalam laga Liga 1 2020 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (8/3/2020). Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-1. (SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO)

"Wander sudah dalam perjalanan kira-kira malam kemarin (Senin, 3/8/2020) ke Bandung. Kita berharap perjalanan Wander lancar tanpa kendala," ujar Yudiana pada Selasa (4/8/2020).

Selain Wander Luiz, dua pemain asing lain, Geoffrey Castillion dan Omid Nazari, juga belum belum bergabung dengan Persib Bandung.

"Soal Nazari dan Castillion, saya belum mendapatkan konfirmasi terkait tanggal kembali ke Bandung," ucap Yudiana. (Ferdyan Adhy Nugraha)

Pemain Persib Bandung Wander Luiz merayakan golnya ke gawang PSS Sleman dalam lanjutan pertandingan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/2/2020). Persib Bandung masih memuncaki klasemen Liga 1 setelah memenangkan pertandingan atas PSS Sleman 2-1. (tribun Jabar/Deni Denaswara)

