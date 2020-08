Pria Perlu Tahu! Mengapa Wanita Pura-pura Orgasme Saat Hubungan Seksual? Ini Penjelasan Sexologist

POS-KUPANG.COM, JAKARTA — Wanita diketahui sulit mencapai orgasme dalam berhubungan sekzual.

Namunm hal itu jarang diketahui pasangannya. Penyebabnya, karena wanita jarang menunjukkan kalau mereka tidak mencapai puncak kenikmatan dalam behubungan badan dengan pasangan.

Wanita pasa umumnya pura-pura orgasem hanya demi kebahagiaan sang suami.

Lalu apa alasan wanita berpura-pura orgasme?

Walaupun belum ada survei pastinya, dr Haekal Anshari, seorang sexologist, menyebutkan ada perempuan yang pura-pura orgasme hanya untuk menyenangkan pasangannya saja.

“Kalau tidak pura-pura orgasme takutnya nanti suaminya merasa ada yang salah jadi untuk menyenangkan kadang-kadang wanita fake orgasme,” ungkap dr. Haekal saat ditemui di acara ‘Pillow Talk with Andalan’ di Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Acara ‘Pillow Talk with Andalan, The Untold Facts of Intimate Beauty’ di Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Kemudian fake orgasme mungkin saja dilakukan wanita karena teknik seks yang dilakukan sang pria salah atau ereksi yang tidak keras pada pria.

“Kalau laki-laki sudah ejakulasintapi perempuannya belum dan takut dianggap aneh akhirnya fake orgasme,” kata dr. Haekal.

Aesthetic Gynaecologist, dr. Dinda Derdamaisya Sp.OG menambahkan rasa sakit karena tidak adanya pemanasan yang pas saat melakukan aktivitas seks juga mampu membuat perempuan fake orgasme.

“Jarang orgasme karena sakit gak enak pengin cepat kelar tapi itu juga harus dicari penyebabnya,” pungkas dr. Dinda saat ditemui di kesempatan yang sama.(*)

