Inces Ulang Tahun ke-38, Ucapan Romantis Reino Barack untuk Syahrini Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Penyanyi ternama Syahrini tengah berbahagia. Istri Reino Barack berulang tahun yang ke-38, tepat pada Sabtu 1 Agustus 2020.

Suami Syahrini, Reino Barack bahkan menuliskan sebuah pesan menyentuh di media sosial Instagramnnya.

Mantan kekasih Luna Maya itu juga mengungkap sosok Syahrini melalui pesan tersebut.

Menikah pada Februari 2018, Reino Barack mengaku sangat bersyukur bisa bertemu dan memperistri Syahrini

"August 1st marks an important day for me; the day you were born meant to bring purpose to this world.

(1 Agustus menandai hari yang penting bagi saya; hari kamu dilahirkan dimaksudkan untuk membawa tujuan ke dunia ini)" tulis Reino Barack.

Reino Barack mengatakan kehadiran Syahrini di dunia dapat menghadirkan kebahagiaan dan inspirasi untuk sesama.

Ia berharap di usia yang sudah tak muda lagi, Syahrini tetap semangat meraih mimpi-mimpinya.

"You have been able to touch so many lives with joy and inspiration.

Keep reaching for what you want and where you want to achieve, there's never ”too late” to chasing dreams.

(Anda telah dapat menyentuh begitu banyak kehidupan dengan sukacita dan inspirasi.

Terus meraih apa yang Anda inginkan dan di mana Anda ingin mencapainya, tidak pernah ada "terlambat" untuk mengejar impian.)" tulis Reino Barack.

