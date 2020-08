Angela Gilsha: Bikin Heboh

POS-KUPANG.COM - Artis Angela Gilsha buat Deddy Corbuzier takjub setelah mendengarkan pengakuannya tentang uang yang selama ini diperoleh dari main sinetron.

Kepada Deddy Corbuzier, Angela mengatakan kalau selama ini penghasilannya dari main sinetron seutuhnya diberikan pada orangtua.

Semula Angela menceritakan tentang kesulitan usai unggahan statusnya yang viral di media sosial soal bayi.

• Hati-hati Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Bagian Barat Mencapai Empat Meter

Sosok wanita anggun berambut panjang ini sempat membuat heboh dengan unggahannya yang memprotes seorang bayi menangis di dalam pesawat. Akhirnya banyak yang penasaran dengan sosok gadis asal Bali tersebut.

Angela memutuskan untuk rehat dari Instagram, dan hal itu membuat penghasilannya dari endorse hilang. Padahal selama ini dia hidup dari uang endorse, karena uang dari hasil syuting diberikan pada orangtua.

• Arab Saudi - Malaysia Hingga Seatap di Ende Perjalanan Cinta Ayah-Ibu Bayi Penderita Hidrosefalus

"Soalnya honor aku kirim semua ke orangtua," kata Angela dikutip dari podcast Deddy Corbuzier, Kamis (30/7/2020). "Really? oh you very nice," kata Deddy takjub.

Angela menjelaskan, memang dia biasa mengirimkan semua uang hasil syuting pada orangtua, nanti jika dia ada perlu baru biasanya meminta pada ibunya.

Deddy yang mendengar cerita Angela penasaran atas alasan gadis asal Bali itu yang memilih memberikan seluruh penghasilan untuk orangtua. Ternyata, menurut Angela, apa yang dia hasilkan juga merupakan hak keluarganya.

"Karena menurut aku, uang yang aku dapatkan itu uang keluarga juga, jadi it's not my money, our money, bisa dipakai buat apapun, terserah mereka," sambungnya.

Dalam dunia seni peran, Angela mengawali karier lewat sinetron berjudul Duyung (2015) dan juga FTV berjudul Ikan Ajaib Dari Sungai Jodoh (2015).

Sejak saat itu, Angela mulai membintangi sejumlah judul sinetron laris seperti 7 Manusia Harimau New Generation, Anak Langit, dan Samudra Cinta.

Tak hanya menjadi bintang sinetron, Angela juga pernah membintangi film berjudul Revan & Reina (2018) sebagai Reina Irawan bersama Bryan Domani.

Di dunia model, pemilik nama Angela Gilsha Panari ini pernah menjadi model untuk video klip "Sampai Kau jadi Milikku" dari Judika dan "Tak Punya Nyali" dari D'Masiv. (kompas.com)