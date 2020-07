Ulang Tahun ke-17, Penampilan Chetryn Peto Jadi Sorotan, Kecantikan Kakak Betrand Peto Tuai Pujian

via Tribunstyle.com

POS-KUPANG.COM - Chetryn Peto kakak kandung Betrand Peto, baru saja merayakan ulang tahunnya ke-17.

Ya, genap berusia 17 tahun, pesona kecantikan Chetryn Peto kakak kandung putra sulung Ruben Onsu makin mencuri perhatian.

Juga tak kalah tenar dari sang adik, kakak Betrand Peto juga makin dikenal publik lantaran paras ayunya.

Selain memiliki suara merdu, Chetryn Peto diketahui memiliki pesona kecantikan.

Nah, Kini beranjak dewasa, kakak Betrand Peto makin pandai bersolek.

Lewat akun Instagramnya, Chetryn Peto kerap membagikan foto-foto cantiknya.

Layaknya bak seorang model, remaja asal NTT ini tak kalah dengan pesona artis Ibu Kota.

Lewat Instagramnya, belum lama ini Chetryn membagikan video singkat tepat di hari ulang tahunnya.

Kakak Betrand Peto ini mengunggah sebuah video berisi beberapa potret transformasinya hingga kini genap berusia 17 tahun.

Tampak gadis 17 tahun ini menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri.

"HBD To Me 17 Years old," tulis Chetryn Peto.