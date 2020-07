Buruan ! Laboratorium Klinik Prodia Kupang Beri Keringanan Biaya GMC 20 % Bagi Seluruh Masyarakat

Buruan ! Laboratorium Klinik Prodia Kupang Berikan Keringanan GMC 20 % Bagi Seluruh Masyarakat

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Laboratorium Klinik Prodia Kupang, memberikan keringanan biaya General Medical Check Up (GMC) sebesar 20% melalui program Be Healthy Be Protected bagi masyarakat.

Hal ini dikatakan Branch Manager Prodia Kupang, Dewita Narolita, S. Farm., Apt., MM kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 28/07/2020.

Menurutnya, keberadaan Prodia hingga saat ini karena berkat dukungan masyarakat. Di tengah Pandemi Covid 19 saat ini, masyarakat mulai memberikan perhatian ekstra terhadap kesehatannya sendiri.

Oleh karena itu, ujar Dewita, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, di tengah pandemi Covid 19, Prodia di seluruh Indonesia memberikan keringanan biaya General Medical Check-Up (GMC) sebesar 20 %.

"Untuk pemeriksaan, yang mendapatkan keringanan biaya itu adalah semua pemeriksaan yang dikerjakan oleh Prodia. Ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa mendapatkan keringanan biaya itu antara lain yang berkaitan dengan pemeriksaan SARS-CoV -2, baik yang rapid maupun yang RNA SARS-CoV-2." ungkapnya

Dia berharap, dengan adanya program ini, masyarakat boleh memanfaatkannya untuk melakukan General Medical Check Up untuk memastikan kondisi kesehatan tubuhnya di tengah Pandemi Covid 19 ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oncy Rebon)