Bupati Robby Beberkan Peluang dan Ekspor Komoditi Pertanian di Sikka

Laporan POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM-MAUMERE-Bupati Sikka, Robby Idong membeberkan potensi dan peluang ekspor komoditas pertanian di Sikka saat sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan di Silvya Hotel Maumere, Selasa (28/7/2020) pagi.

Bupati Robby dalam pemaparannya menjelaskan, Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang memiliki komoditas perkebunan strategis yang cukup besar meliputi kelapa, jambu mente, kakao, cengkeh, vanili, pala dan lada.

Usaha komoditas perkebunan strategis di Kabupaten Sikka merupakan usaha tani perkebunan rakyat.

Yang mana, lanjutnya, luas tanam komoditas perkebunan strategis di Kabupaten Sikkaberdasarkan angka tetap tahun 2018 yakni pertama, luas tanam kelapa seluas 19.125 Ha.

Kedua, luas tanam jambu mente seluas 21.304 Ha. Ketiga, luas tanam kakao seluas 22.234 Ha. Keempat, luas tanam cengkeh seluas 1.509,50 Ha. Kelima, luas tanam vanili seluas 518 Ha. Keenam, luas tanam lada seluas 161,50 Ha. Ketujuh, luas tanam pala seluas 507 Ha.

Sementara itu, untuk produksí komoditas perkebunan strategis dalam lima tahun terakhir komoditas kelapa sebesar 49.779,78 ton, rata-rata per tahun 9,955,96 ton, komiditas jambu mente sebesar 46.475 ton, rata-rata per tahun 9.295 ton, komoditas kakao sebesar 40.424,30 ton dengan rata-rata per tahun 8.084, 86 ton,komoditas cengkeh sebesar 2.064 ton dengan rata-rata per tahun 412,86 ton, komoditas vanili sebesar 483,20 ton dengan rata-rata per tahun 96,64 ton, komoditas lada sebesar 162,80 ton dengan rata-rata per tahun 32,56 ton dan komoditas pala sebesar 281,80 ton dengan rata-rata per tahun 56,36 ton.

Bupati Robby menjelaskan, program yang dilakukan oleh Pemerintah KabupatenSikka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017 - 2019) dengan sasaran peningkatan produksi dan produktivitas berupa intensifikasi kakao seluas 690 Ha, jambu mente seluas 60 Ha, kelapa seluas 150 Ha, kakao seluas 1.111 Ha

kelapa seluas 189 Ha, pala seluas 140 Ha, cengkeh seluas 293 Ha,

peremajaan kelapa seluas 731 Ha, peremajaan kakao seluas 136 Ha, peremajaan jambu mente seluas 40 Ha dan peremajaan cengkeh seluas 250 Ha.

“Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah belum optimalnya produktivitas komoditas perkebunan

strategis. Belum tersedianya benih unggul bermutu.

Pemasaran komoditas nmasih dalam bentuk hasil mentah

(gelondongan) serta harga komoditas perkebunan sangat fuktuatif,” papar Bupati Robby.

Selain itu, upaya penanganan permasalahan yang dilakukan pemerintah melalui program kegiatan meliputi

intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, sekolah lapang

pengendalian hama terpadu, pengendalian OPT dan bantuan

sarana sarana produksi, determinasi/permurnian pohon induk

dan mengembangankan unit pengolahan hasil (UPH) serta pelatihan teknologi pasca panen.(ris)

• Kota Kupang Nol Pasien Positif, Begini Imbauan Gugus Tugas Kota Kupang