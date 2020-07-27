Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Hari ini Senin 27 Juli 2020, Trans TV, RCTI, TVRI, TV One, GTV, Kompas TV, ANTV
Jadwal Acara TV Senin 27 Juli di TVRI, TransTV, Trans7, Net TV, TV One, GTV, Kompas TV, ANTV
POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Senin 27 Juli 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, Net TV, MNC TV, TVRI.
Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.
Bioskop Trans TV akan menghadirkan film Patriots Day dan Humming Bird (Redemption)
Sedangkan di TVRI menyajikan saluran pendidikan belajar dari rumah dari PAUD hingga SMA.
Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Senin 27 Juli 2020:
Jadwal ANTV
04:30WIB Gara-Gara Duyung
05:30WIB Jinny Oh Jinny
07:00WIB Tuyul & Mbak Yul
09:00WIB Shiva
10:30WIB Saraswati Chandra
12:30WIB Meri Durga
15:00WIB Yeh Teri Galiyan
16:30WIB Tawakal
18:00WIB Kawin Gantung
19:30WIB Bawang Putih Berkulit Merah
22:30WIB Inayah
Jadwal TVRI
04:30WIB Serambi Islami
06:00WIB Semangat Pagi Indonesia
07:00WIB Salam Olahraga
07:30WIB Info Terkini Covid 19
08:00WIB Paud : Jalan Sesama:
08:30WIB Belajar Dari Rumah :
09:00WIB Info Terkini
09:03WIB Belajar Dari Rumah: kelas 4-6 :
09:30WIB Belajar Dari Rumah : SMP :
10:00WIB Belajar Dari Rumah : Bahasa Inggris:
10:05WIB Belajar Dari Rumah: SMA :
10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting :
11:03WIB Badanamu Cadets
11:30WIB Inspirasi Indonesia
12:00WIB Indonesia Siang
13:00WIB Layanan Pemerintah Di Masa...
13:30WIB Jendela Dunia
14:00WIB Info Terkini
14:03WIB Indonesia Sehat
15:00WIB Info Terkini
15:03WIB Pesona Indonesia
15:30WIB Info Terkini Covid 19
17:00WIB Mimbar Agama Katolik
17:30WIB English News Service
|Jadwal Acara TV Hari ini Minggu 26 Juli 2020, MotoGP Andalusia Trans 7, Bioskop Trans TV
|Jadwal Acara TV Hari ini Sabtu 25 Juli 2020, RCTI, Trans TV, Trans 7, SCTV, NET TV, GTV
|Jadwal Acara TV Jumat 24 Juli 2020, Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV
|Jadwal Acara TV Kamis 23 Juli 2020, Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, Suara Hati Istri Indosiar
|Jadwal Acara TV RCTI Kamis 23 Juli 2020: Saksikan Anak Jalanan, Preman Pansiun dan Dunia Terbalik