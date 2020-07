Dewa Adnya Juara Turnamen Golf HUT ke-58 Bank NTT dan Hari Bhakti TNI AU

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam memeriahkan HUT ke-58 Bank NTT dan memperingati Hari Bhakti TNI AU, Klub Golf El Tari Kupang berinisiatif menyelenggarakan Turnamen Terbuka Golf memperebutkan berbagai hadiah dan piala. Dalam kejuaran yang penuh keakraban ini, muncul kejutan- kejutan prestasi dari para peserta.

Dari hasil pertandingan, tampil sebagai juara, yakni Best gross over all, Dewa Made Adnya. Best Nett Over all, Ama Nunuhitu. Best Nett 1 flight A : Steven Ang. Best Net 2 Flight A : H Anwar Thalib. Best Nett 3 Flight A. Johanes Bangun. Best Nett 1 flight B : Benny Pellu. Best Net 2 Flight B : drg. Victor. Best Nett 3 Flight B, Sampurno. Juara Longest, drg Victor. Nearest to the line, Irwan. Nearest to the pin, Steven.

Panitia turnamen, Dewa Putu Sahadewa, seusai kegiatan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meramaikan event tersebut. Sahadewa mengatakan, turnamen dengan sponsor utama Jamkrida NTT dan PT Jasa Raharja Putra tersebut, memberikan kesan tersendiri bagi peserta.

Untuk itu, kata Sahadewa, pihak panitia dari Klub Golf El Tari ke depan akan terus menggelar event serupa. "Kami harapkan, teman-teman golfer di NTT lebih aktif bermain ke depan. Hal ini agar olahraga ini lebih maju ke depan. Klub Golf El Tari akan programkan agar terus gelar turnamen minimal tiga bulan sekali," kata Sahadewa.

Sahadewa mengatakan, melihat adanya potensi dari peserta, ada saran agar Pengprov PGI NTT yang sudah tidak aktif sejak tahun 2009 dihidupkan kembail. "Semua sudah sepakat untuk mencoba hidupkan kembali Pengprov PGI NTT. Untuk itu, kami akan mulai dari pembenahan dari Klub Golf El Tari. Kami sudah kontak ke PB PGI untuk konsultasi mengenai organisasi ini. Ternyata sudah tidak aktif sejak 2009. Mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali," kata Sahadewa.

Sahadewa mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Komandan Lanud El Tari, Kolonel Pnd Bambang Juniar yang sangat mendukung event tersebut. "Ada komitmen dari Danlanud untuk memperbaiki kualitas lapangan. Untuk itu, kami ajak perusahan atau instansi pemerintah untuk mendukung perbaikan kualitas lapangan yang merupakan satu-satunya di NTT ini," kata Sahadewa. **