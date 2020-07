Ketergantungan pada Pacar, Selebgram Anya Geraldine Sampai Konsultasi ke Psikolog

POS-KUPANG.COM- Anya Geraldine membuat pengakuan mengejutkan. Selebgram cantik itu mengaku sejak 13 tahun sudah memiliki pacar. Bahkan ia mengaku sejak usia tersebut tak pernah hidup tanpa pacar.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anya Geraldine dalam video berjudul 'Anya Geraldine No Cowok, No Way!! Deddy Corbuzier Podcast' di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (25/7/2020).

"Aku dari umur 13 tahun enggak pernah nggak punya pacar loh om," kata Anya Geraldine kepada Deddy Corbuzier.

Pernyataan Anya itu pun membuat Deddy Corbuzier tercengang.

Mantan suami Kalina Ocktaranny itu pun menanyakan alasan Anya ingin selalu memiliki pacar.

"Serius? Lo nggak pernah nggak punya pacar dari umur 13 tahun? Kenapa kalau enggak punya pacar?" tanya Deddy Corbuzier.

"Enggak bisa sendiri," jawab Anya Geraldine singkat.

Deddy Corbuzier pun mengatakan jika sifat Anya yang tak bisa jika tidak memiliki pacar adalah sebuah penyakit psikologis.

Rupanya Anya memahami hal tersebut dan sudah berkonsultasi ke ahli kejiwaan.

"Aku tahu itu (penyakit). Aku sudah ke itu psikolog," jawabnya.

Deddy pun kembali menggali perasaan Anya apabila tak memiliki pacar.

Menurut pemilik nama asli Nur Amalina Hayati, dirinya merasa kesepian tanpa seorang pria.

"Enggak bisa (tidak punya pacar) aja, kayak (sepi) ya semacam gitu," tutup Anya Geraldine.

