Ada apa dengan Pevita Pearce? Tiba-tiba Unggah Kemarahan dan Sebut Ingin Lari dari Kenyataan

Tak heran jika netizen kerap melemparkan candaan hingga rayuan kepada sang artis.

Namun unggahannya baru-baru ini mengejutkan penggemarnya.

Bagaimana tidak, sang artis yang biasa tampak ramah tiba-tiba meluapkan kemarahannya.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagramnya @pevpearce pada Sabtu (25/07/2020).

Dalam unggahan itu, Pevita tampak memposting foto yang tak biasa.

Ya, ia mengunggah foto polos berlatar gelap yang diisi dengan tulisan.

Dalam tulisan itu, Pevita Pearce tampak mengungkapkan kemarahannya.

Entah apa yang terjadi, namun Pevita mengungkapkan bahwa ia tak bisa melanjutkan lagi.

Bahkan ia mengaku sampai ingin lari dari kenyataan.

"Enough of this bulls**t. I''m done with this! I can't do it anymore. I want to escape the reality, NOW."

"(Cukup dengan omong kosong ini. Aku sudah selesai. Aku tak bisa melakukannya lagi. Aku ingin lari dari kenyatan, sekarang!)" tulis artis yang kini dikabarkan dekat dengan Ariel Noah tersebut.