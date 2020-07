Sahabat Rumah Pangan Kita di Belu 178 Orang

POS KUPANG.COM| ATAMBUA--Jumlah Sahabat Rumah Pangan Kita di wilayah kerja Perum Bulog Cabang Atambua yang meliputi Kabupaten Belu, Malaka dan TTU sebanyak 278 orang. Khusus untuk Kabupaten Belu sebanyak 178 orang Sahabat RPK.

Hal ini disampaikan Pimpinan Perum Bulog Cabang Atambua, Naomi Uly kepada Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Jumat (24/7/2020).

Menurut Naomi, sampai dengan saat ini, jumlah Sahabat RPK di Bulog Cabang Atambua sebanyak 278 yang tersebar di tiga kabupaten, Belu Malaka dan TTU. Khusus untuk Kabupaten Belu sebanyak 178 orang.

Sahabat RPK adalah warga yang memiliki usaha, mulai dari usaha kecil, sedang maupun besar. Menjadi Sahabat RPK melalui pendaftaran di Kantor Bulog dengan persyaratan yang simpel seperti fotocopi KTP, fotocopi Kartu Keluarga dan surat keterangan usaha dari pemerintah desa/kelurahan.

Naomi mengungkapkan, Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan program Bulog nasional yang memiliki beberapa tujuan diantaranya, sebagai wadah distribusi pangan untuk masyarakat atau mengembangkan jaringan distribusi pangan berbasis masyarakat.

Sahabat RPK ini sangat membantu konsumen untuk mendapatkan pangan yang dekat dengan rumahnya tanpa perlu jauh-jauh ke pasar namun dengan harga terjangkau.

Kemudian, RPK dapat menjaga persedian pangan dan menjaga stabilisasi harga pangan karena Bulog telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, kehadiran RPK juga ternyata membawa dampak positif yakni membangun jiwa entrepreneurship dan membangkitkan ekonomi masyarakat. Buktinya di Kabupaten Belu sudah terdapat 178 Sahabat RPK dan semuanya aktif menjalankan usaha.

Setiap orang yang mendaftar dalam program RPK ini disebut dengan nama Sahabat Rumah Pangan Kita. Bulog memilih kata Sahabat dan bukan mitra karena pertimbangan sosiologis. Sahabat lebih akrab, lebih menyentuh hati dan dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat yang bergabung dengan RPK. Sebaliknya, kata mitra kelasnya lebih di atas.

Menurut Naomi, dalam program ini, Bulog menyediakan barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu, gula dan minyak goreng.

Untuk beras medium seharga Rp 8.600 per kilogram ambil di gudang dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 9.950 per kilogram, beras premium harganya bervariasi namun tidak lebih dari Rp 11.000. Gula pasir Rp 11.800 HET 12.500 perkilogram, minyak goreng 12.550 per liter dan tepung terigu Rp 8.350 per kilogram ambil di gudang. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).