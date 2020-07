Dinas Perumahan dan Pemukiman Sikka Data Rumah Warga Tidak Layak Huni, Simak Tujuannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM-MAUMERE-Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sikka sejak Mei 2020 turun ke semua desa di Kabupaten Sikka.

Tim dinas dipimpin langsung Kadis Vemi Bapa turun ke desa dalam rangka mendata semua rumah tidak layak huni yang ditempati warga.

Pendataan ini dimaksudkan agar semua rumah tidak layak huni diketahui berapa jumlahnya lalu dibuat dalam aplikasi serta kategori tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan.

Jika berat maka kategorinya merah, sedang warna kuning dan ringan warna hijau.

Tetapi semua data rumah tidak layak huni dibuat dalam aplikasi sehingga ada pemetaan per kecamatan dan desa.

Kadis Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sikka, Vemi Bapa kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/7/2020) siang menjelaskan, sejak masa pandemi corona ia dan stafnya memanfaatkan waktu dengan turun ke desa dan kecamatan.

"Sudah ada 10 kecamatan yang kami data dan tinggal 11 kecamatan.Target kami Oktober 2020 bisa selesai pendataan.Kami data by name by adress biar jelas. Kami bertemu langsung pemilik rumah dan dilengkapi dengan foto. Semua data kami input lalu kami masukkan ke dalam aplikasi. Kami mau semua terdata dengan baik. Data yang kami ambil akan disimpan dalam bentuk aplikasi sehingga memudahkan pemerintah kalau mau memberikan bantuan," kata Kadis Vemi.

• Atasi Rob, Pemkab Sikka Bangun Breakwater Sepanjang 5 KM di Pantai Paris

Ia berharap aparat desa dan kecamatan bisa membantu memberikan data yang valid soal rumah tidak layak huni.

"Selain rumah, kami data soa listrik dan sanitasi warga. Kalau bicara rumah maka harus dilengkapi listrik dan sanitasi termasuk air," papar Kadis Vemi.(ris)

• Kebakaran di Kota Uneng, Kota Maumare - Sikka, 5 Kamar Kos Dilalap Jago Merah