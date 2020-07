POS-KUPANG.COM - Siap-siap BLACKPINK Bakal Rilis Single Baru, Jisoo Bocorkan Teaser, Bikin BLINK Penasaran Cek Yuk!

BLACKPINK tengah bersiap untuk single berikutnya!

Setelah sukses dengan single pre-release bertajuk 'How You Like That', BLACKPINK akan muncul kembali dengan musik baru mereka.

• Catherine Wilson Diduga Dalam Pengaruh Narkoba Saat Jadi Bintang Tamu Acara TV, Ini Kata Manajer?

• 20 Ucapan Idul Adha 2020 Bahasa Indonesia Inggris Cocok Buat Story Whatsapp Facebook & Instagram

• Kenakan Pakaian Adat Dayak Saat Kerja Ganjar Pranowo Dipuji Oleh Netizen, Ini Fotonya Ganteng Banget

Pada Kamis (23/7/2020), YG Entertainment merilis poster teaser untuk single baru BLACKPINK.

Poster teaser terbaru BLACKPINK juga diunggah oleh para anggotanya, loh.

Satu di antaranya adalah Jisoo.

Setelah mengunggah dukungannya pada Somi--yang berada satu atap dengannya di agensi--untuk lagu barunya, Jisoo mengunggah poster untuk single terbaru BLACKPINK.

Tak hanya Jisoo saja, Lisa, Rose, dan Jennie pun ikut mengunggah teaser baru itu.

Menariknya, teaser tersebut mengisyaratkan bahwa single baru akan menampilkan artis lain.

Hanya saja, tidak diberitahukan dengan pasti, siapa artis yang akan berkolaborasi dengan BLACKPINK.