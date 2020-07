Lembaga Zakat BMH Perwakilan NTT Distribusikan Hewan Kurban di 13 Kota dan Kabupaten

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan NTT, bersiap untuk mendistribusikan hewan kurban di 13 Kota dan Kabupaten.

Hal ini dikatakan BMH Perwakilan NTT, Muhamad Khasbullah dalam jumpa pers pada Rabu, 22/07/2020

"Di antaranya Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Kota Kupang. Nanti dalam waktu dekat di hari Senin, rombongan pertama berangkat ke Flores," ujarnya.

Menurutnya, BMH Perwakilan NTT akan menargetkan 30 ekor sapi yang akan didistribusikan tahun ini.

" Perkabupaten itu bervariasi. Ada yang tiga ekor dan ada yang dua ekor." katanya

Pada momentum penyaluran hewan kurban tahun ini BMH mengambil tema "Kurban For Plus".

"Kurban For Plus itu adalah, kurban plus sembako, untuk masyarakat kita yang terdampak Covid 19 yang mungkin hari ini masih kita rasakan diberbagai tempat," beber Muhamad.

Selain plus sembako dan air bersih, lanjutnya ada juga beasiswa yang diperuntukan bagi anak-anak yang terdampak Covid 19.

"Yang terakhir adalah kurban plus UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Jadi kita memberikan bantuan juga kepada mereka untuk tetap berjualan dan bekerja dengan penghasilan yang mereka dapatkan agar bisa menopang kebutuhan rumah tangga mereka," jelasnya

Lembaga zakat BMH berinisiasi untuk memberikan sedikit kebahagiaan dari para donatur untuk diteruskan. Dalam program kurban tahun ini, ada beberapa donatur yang ikut dalam program tabungan kurban.

"Salah satunya dari BPK, kemudian kantor pajak, dan dari telkomsel Kupang. Tetapi kita belum dapat informasi dealnya," imbuh Muhamad

Ia menambahkan, BMH tahun ini juga memfokuskan penyaluran kurban secara khusus di daerah pedalaman dengan berdasar pada konsep 3T; terluar, terdalam dan terdepan.

Dia berharap agar kerja sama yang baik para donatur yang sudah ikut berpartisipasi dan BMH dapat terjalin dengan baik di tahun ini dan yang akan datang agar dampak kebaikan itu bisa menyebarluas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oncy Rebon)