POS-KUPANG.COM - Innalillahi! Kabar Duka Dari Fahri Hamzah, Ayah Teman Fadi Zon Itu Meninggal Dunia, Al Fatihah

Kabar duka datang dari dunia politik Tanah Air.

Ayahanda Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah tutup usia.

Hamzah Ahmad Badubbah meninggal dunia di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (23/7/2020) pukul 08.30 WITA.

Dikonfirmasi oleh Tribunnews.com, kabar duka ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta.

"Iya benar, saya tadi sudah bicara dengan Pak Fahri," kata Anis Matta.

Ia berkata, Fahri Hamzah bersama keluarga saat ini sedang menuju bandara untuk menuju ke Sumbawa.

"Beliau sekarang OTW (on the way) ke Sumbawa," ucap Anis Matta.

Fahri Hamzah pun menceritakan tentang firasat kepergian sang ayah yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan.

Mulanya, sang ayah selalu minta pulang ke kampung halaman.