Sinopsis Drama Korea Was It Love Episode 5 Tayang Malam ini di Netflix, Kepoin yuk!

POS-KUPANG.COM - Drakor ‘Was It Love?’ yang dibintangi oleh Song Ji Hyo, Son Ho Jun, Goo Ja Sung dan Kim Min Joon semakin seru.

Di episode sebelumnya, penonton mulai diberi tahu hubungan Noh Ae Jung dengan tiga laki-laki yang sempat masuk ke masa lalunya.

14 tahun lalu, Noh Ae Jung disukai tiga pria, yakni Ryu Jin, Oh Dae Oh dan Oh Yeon Woo. Satu pria lagi, bernama Goo Pa Do belum diketahui masa lalunya, tapi ia seperti menyukai Ae Jung.

Di episode 5 yang akan tayang malam ini, Rabu (22/7/2020), kisah Ae Jung pun kembali dilanjutkan.

Ia sempat diminta pertanggungjawaban di ruang kelas Ha Nee mengapa penulis tenar Cheon Man Wok tidak datang.

Wali murid menyalahkan Ae Jung dan memintanya untuk bertanggung jawab. Ae Jung sendiri tidak menjawab mengapa penulis tidak jadi hadir.

Sebelumnya, ia memang meminta Yeon Woo untuk membatalkan janji kelas spesial penulis Cheon Man Wok di sekolah itu.

Ae Jung merasa tidak nyaman dengan kehadiran Oh Dae Oh di kelas Ha Nee. Yeon Woo pun setuju.

Sebenarnya, Yeon Woo pun akan melakukan apa saja demi Ae Jung merasa nyaman. Mungkin, cinta Yeon Woo yang lebih muda dari Ae Jung bertepuk sebelah tangan.

Ha Nee tak kalah ide. Ia menelpon Ryu Jin yang nomornya ia dapatkan dari hape lama Ae Jung.