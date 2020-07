KPU Ngada Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pilkada 2020

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- KPU Ngada menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon perseorangan pada Pilkada Ngada 2020.

Kegiatan berlangsung di aula lantai II Kantor KPU Ngada Kota Bajawa, Selasa (21/7/2020).

Kegiatan dihadiri oleh Bakal Pasangan perseorangan yaitu Paket Firman dan Paket Doa, PPS, PPK.

Ketua KPU Ngada Stanislaus Neke pada kesempatan tersebut menyampaikan proses verifikasi dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 12 Juli 2020.

Stanis mengatakan proses verifikasi faktual dilaksanakan dengan cara sensus yaitu petugas mendatangi tempat tinggal pendukung.

Ketika para pendukungan tersebut tidak berada ditempat, para petugas langsung berkoordinasi tim penghubung untuk melanjutkan verifikasi faktual.

Selain itu, kata dia petugas juga membuat surat kepada tim pendukung by name by adress untuk dilakukan verifikasi.

Petugas juga berkoordinasi dengan tim penghubung untuk mengumpulkan pendukung pada titik tertentu dan melaksanakan verifikasi faktual.

Semua petugas bekerja maksimal dan profesional dalam melaksanakan proses verifikasi.

Ia mengatakan ada kendala namun semua itu bisa diselesaikan dengan baik di lapangan.

Sampai berita ini diturunkan, kegiatan masih berlangsung.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan).