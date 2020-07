Rilis Lagu 12 Tahun Terindah,BCL Bikin Para Artis Menangis, Ibunda Ashraf Sinclair Tulis Pesan Haru

POS-KUPANG.COM - Vakum setelah ditinggal pergi sang suami, Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari ( BCL ) kembali meluncurkan sebuah karya terbarunya, Minggu (19/7/2020).

Lagu baru BCL berjudul 12 Tahun Terindah mengusahkan perjalanan hidup BCL bersama sang suami, Ashraf Sinclair.

Terang saja, lagu 12 Tahun Terindah langsung bikin sejumlah artis, kerabat, keluarga BCL maupun mendiang Ashraf Sinclair, menangis

BCL, Noah Sinclair (Insagram @dida_sinclair)Mendengar lagu '12 Tahun Terindah', ibunda Ashraf Sinclair, Dida Sinclair, menulis sebuah pesan menyentuh.Melalui akun Instagram pribadinya, Dida Sinclair mengunggah foto BCL bersama Noah Sinclair.'12 Tahun Terindah' menjadi kado yang begitu indah untuk BCL dan almarhum Ashraf Sinclair.Seperti yang ditulis oleh Dida Sinclair, lagu tersebut menjadi sebuah pembuktian kalau BCL akan meneruskan hidup bersama putra semata wayangnya.Ibu mertua BCL ini juga mendoakan semoga sang menantu selalu berada di jalan Allah SWT.Dida Sinclair berdoa agar BCL selalu diberi kekuatan dan kebaikan.Kini harus melangkah dan melanjutkan hidup, Dida Sinclair berjanji akan selalu menemani BCL dan Noah Sinclair.""12 Tahun Terindah"...Alhamdulillah, such a beautiful gift from Allah swt, for my love Bunga and Alm Ashraf.A gift that Bunga will treasure all her life in bringing Noah up as 'anak salleh' and everything Alm had taught him are now in Noah.My doa for Bunga to be guided by Allah swt, to stay strong and well, to be happy and grateful and to be in contributions, a legacy that Alm Ashraf had left for Bunga, Noah and all of us.Its time to take another step to move on... we are with you Bunga.Much love, your keluarga besar di Malaysia.Congratulation on making '12 Tahun Terindah', to share and cherish with us all... Alhamdulillah." (TribunNewsmaker.com/Ninda)Dan di Tribunnews.com, Lagu '12 Tahun Terindah' Milik BCL Buat Para Artis Menangis, Ibu Ashraf Sinclair Beri Pesan Haru Ini