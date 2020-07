Konflik Baru Amerika vs China, AS Larang Anggota Partai Komunis China Masuk Amerika, Beijing Marah

POS KUPANG.COM -- Konflik antara Amerika Serikat dengan China bukan saja terjadi di Laut China Selatan ataupun perang dagang

Kini, konflik baru dengan China dilakukan oleh Amerika dengan dengan melarang semua anggota Partai Komunis China masuk ke Amerika.

Ada sekitar 1,9 juta warga China yang menjadi anggota partai palu arit tersebut, hal ini membuat Pemerintah China marah dan meyebut Amerika Serikat konyol dan siap dimusuki 1,4 miliar penduduk China

Pemerintah China mengatakan Amerika Serikat akan memusuhi 1,4 miliar orang China jika mereka meneruskan rencana untuk melarang masuknya semua anggota Partai Komunis yang berkuasa di negara tersebut.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan sedang meninjau proposal untuk melarang anggota Partai Komunis China bepergian ke Amerika Serikat.

Langkah yang akan semakin mempererat hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Beijing juga menyebut AS menyedihkan dan konyol di tengah laporan semacam itu.

• Malaysia Takut dengan China, Padahal Wilayahnya Diserbot, Indonesia Tak Kompromi

• Iran Siagakan Tinggi Rudal Balistik Setelah Fasilitas Pengayaan Nukilir Terbakar, Siap Gempur Israel

• Pose Berani Seksi di Ranjang, Amanda ManopoDikaitkan dengan Prostitusi Artis Hingga Buat Naik Pitam

• Luna Maya Punya Kakak Ipar yang Tak Kalah, Feby Jabrik Punya 2 Anak Tapi Tetap Tampil Modis

• Bupati Alor Marah BPK, Padahal Kabupaten itu Dapat Predikat WTP, Ancam Tutup Kantor BKAD

"Jika laporan itu benar, AS memilih untuk berdiri menentang 1,4 miliar penduduk China, yang berdiri menentang seperlima dari populasi dunia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

"Ini akan bertentangan dengan keinginan masyarakat di kedua negara dan melawan tren abad ke-21, dan sangat konyol," lanjut dia.

Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) (Sputnik News)

Media AS, termasuk The New York Times dan The Wall Street Journal, melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang perjalanan ke Amerika Serikat oleh semua anggota Partai Komunis dan keluarga mereka.