Gelombang 4 Kartu Prakerja Siap Dibuka, Ada 500 Ribu Kuota, Login www.prakerja.go.id, Catat Waktunya

POS-KUPANG.COM - Kartu Prakerja gelombang 4 akan dibuka akhir Juli 2020.

Kuota peserta Kartu Prakerja gelombang atau batch VI cukup banyak berjumlah 500 ribu orang yang akan disiapkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers melansir Kontan.co.id, pada Senin (13/7/2020) kemarin.

"Kami mengharapkan batch keempat ini bisa segera dibuka pada akhir Juli. Mudah-mudahan kuotanya mungkin sampai 500.000 orang peserta," ujarnya.

Susiwijono mengungkapkan, ada prioritas dalam penerimaan peserta gelombang keempat ini.

Mereka adalah pekerja yang sudah masuk dalam daftar dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker, Bambang Satrio Lelono menjelaskan, ada kriteria lain yang jadi prioritas peserta di gelombang 4.

Pihaknya, akan memprioritaskan pekerja yang terdampak Covid-19 masuk dalam program ini.

Maka dari itu, Kemnaker akan berkoordinasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan.

Diungkapkan, saat ini ada sekitar lebih dari 3 juta pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

"Dari data tersebut kurang lebih 1,7 juta sudah sangat lengkap by name by address, sementara selebihnya masih kita lakukan verifikasi ulang”.