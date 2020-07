Laut China Selatan Tegang, Ingris Kerahkan Kapal Induk Baru Gabung AS & Jepang, Siap Hancurkan China

Laut China Selatan Makin Tegang, Ingris Ikut Kerahkan Kapal Induk Baru AS dan Jepang, Siap Hancurkan China

POS KUPANG.COM -- China kini mendapat musuh baru yang setelah Inggris mengerahkan kapal induk baru bersama grup temprurnya ke kawasan Laut China Selatan atau LCS

Sementara di daerah konflik itu sudah hadir dua kapal Induk Amerika, USS Nimitz dan USS Ronald Reagen sudah terlebih dahulu mondar mandir di kawasan itu bersama gugus tempurnya

Bahkan negara-negara seperti Ausralia dan India bakal ikut terjun ke medan perang bila pertempuran terbuka benar-benar terjadi di Laut China Selatan

Konflik di Laut China Selatan seperti tak ada ujungnya. Kini kondisinya malah kian memanas.

Hal itu terjadi setelah Inggris memutuskan mengirim Kapal Induk baru HMS Queen Elizabeth untuk bergabung dengan kekuatan tempur Amerika Serikat (AS) dan Jepang di Indo-Pasifik untuk menantang dominasi China di kawasan ini.

Kapal perang HMS Queen Elizabeth , kapal induk pertama yang telah menyelesaikan pelatihan, dijadwalkan akan melakukan pelayaran perdananya sebagai pusat dari kelompok serangan pada awal tahun depan.

Mengutip The Australian, kapal induk bernilai 3,1 miliar pound ini atau setara US$ 5,6 juta diperkirakan akan mengunjungi Timur Jauh, melakukan latihan militer dengan sekutu mereka termasuk AS dan Jepang.

Kapal induk ini memiliki awak sekitar 700 personel. Namun jumlah itu bisa bertambah hingga 1.600 personel ketika jet tempur dan helikopter dimuat di atas kapal induk ini.

Kapal induk Queen Elizabeth ini akan dikawal dua kapal perusak tipe 45, dua kapal fregat tipe 23, dua kapal tanker, dan beberap helikopter.

Ilustrasi kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang bersiap menuju Laut China Selatan. (Petty Officer 3rd Class Keenan Daniels)

Kapal induk ini akan menyelesaikan latihan bersama sekutu pada musim gugur ini.