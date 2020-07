Lepas Rumah Rp 35 M di Cinere, Anang dan Ashanty Buru Rumah Mewah Rp 60 M

POS-KUPANG.COM -- Anang Hermansyah dan Ashanty kini tengah berburu rumah mewah seharga Rp 60 miliar setelah Istana Cinere laku terjual Rp 35 Miliar.

Ashanty menunjukkan ketertarikannya pada rumah yang berada di Kawasan Kemang Jakarta Selatan.

Ibunda Aurel dan Azriel Hermansyah ini bahka sedikit merayu sang pemilik agar menurunkan lagi harga rumah tersebut.

Sebelumnya, Ashanty bahagia, Istana Cinere yang seluas 2200 meter persegi telah resmi laku terjual dengan harga Rp 35 M.

Kemudian, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption video Youtube The Hermansyah A6, "Tanpa nwar!! Pembeli Istana Cinere ternyata Sultan dari Jember Malaysia"

Kemudian, Ashanty meminta izin sosok pembeli yang berjenis kelamin perempuan itu untuk mengumumkan Istana Cinere telah terjual.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon.

"Gak masalah, it'ok. As long long as you don't say my name ya," pinta sosok tersebut.

Kini, setelah Istana Cinere terjual, Ashanty dan Anang Hermansyah langsung berburu rumah baru.