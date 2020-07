Google Dikenakan Denda Rp 9,9 Miliar Gegara Tolak Permintaan Tokoh Ternama Belgia, Kok Bisa?



POS-KUPANG.COM - Google atau raksasa mesin pencari, dikenakan denda sebesar 600.000 euro atau setara Rp 9,9 miliar oleh seorang tokoh ternama di Belgia.

Denda itu dijatuhkan lantaran Google menolak hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang diminta oleh salah satu tokoh "ternama" namun anonim di Belgia.

Sebagai informasi, right to be forgotten adalah hak setiap orang untuk meminta agar informasi atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan, dapat "dihapuskan dari internet".

Tokoh tersebut meminta Google untuk menghapus tautan sejumlah berita tentang dirinya yang tersebar di laman pencarian Google.

Berita-berita tersebut berisi klaim pelecehan dan label politik yang tidak terbukti yang menurut sang tokoh tidak merepresentasikan apa yang diyakininya.

Menurut putusan pengadilan Uni Eropa tahun 2014, warga negara Eropa memang diperkenankan meminta perusahaan search engine seperti Google untuk menghapus artikel yang tidak akurat dan informasi kedaluwarsa tentang dirinya yang dianggap merusak citra.

Permintaan atas right to be forgotten tersebut sejatinya tidak harus selalu dikabulkan.

Apalagi jika informasi yang beredar akurat dan memiliki unsur kepentingan publik.

Namun, hal ini harus mempertimbangkan hak individu dan privasi.