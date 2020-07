Rekor, WHO Catat 230.370 Kasus Corona Global dalam 24 Jam

POS KUPANG, COM, JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat rekor lonjakan kasus virus corona global pada Minggu (12/7), dengan kenaikan 230.370 dalam 24 jam terakhir.



Angka kenaikan terbesar berasal dari Amerika Serikat, Brazil, India dan Afrika Selatan, menurut laporan harian.



Sebelumnya, WHO mencatat rekor 228.102 kasus COVID-19 pada 10 Juli. Jumlah kematian harian masih tetap sama, yakni sekitar 5.000 kematian.



Kasus virus corona global hampir mencapai 13 juta pada Minggu, berdasarkan hitungan Reuters. Angka tersebut menandai tonggak sejarah baru dalam penyebaran penyakit itu, yang telah menelan lebih dari 565.000 korban jiwa dalam tujuh bulan. (antara/reuters)