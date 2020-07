Welcome to The World Ronaldo Zamrun, Penyerang Persib Bandung Zulham Zamrun Dikaruniai Putra:

POS KUPANG.COM--- Striker Persib Bandung Zulham Zamrun sedang berbahagia. Ia dikaruniai seorang putra.

Sang bayi lahir di Ternate pada 9 Juli 2020. Kabar gembira itu langsung disebar di akun Instagram pribadi Zulham Zamrun.

"Welcome to the world my boy. The next ZZ7," tulis pemain bernomor punggung 7 itu di akun Instagram-nya.

Ucapan selamat pun mengalir, termasuk dari rekan-rekan satu tim Zulham Zamrun di Persib Bandung.

Pemain yang berkontribusi mengantarkan Persib Bandung menjuarai Piala Presiden 2015 tersebut masih merasiakan nama lengkap putra kecilnya.

"Nama kesehariannya, Ronaldo Zamrun," kata Zulham Zamrun dikutip dari laman resmi klub.

Sang ayah sengaja menyematkan "Ronaldo", nama bintang sepakbola Portugal Cristiano Ronaldo, pada nama putranya.

Zulham memang mengidolakan peraih lima penghargaan pemain terbaik dunia (FIFA Ballon d'Or) tersebut.

Kekaguman Zulham terhadap pemain yang kini membela klub raksasa Italia, Juventus, itu tidak hanya diabadikan pada nama anaknya yang baru lahir.