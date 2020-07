Via Vallen Dikritik Pedas Habis-habisan Gegara Blackpink, Natizen Sebut Bisanya Cover Lagu Orang

POS KUPANG.COM -- Pedangdut asal Jawa Timur , Via Vallen kerap mengcover lagu-lagu milik penyanyi dunia yang sudah sangat terkenal

Saat mengcover lagu Senorita milik Camila Cabello dengan gaya koplo, Via Vallen dipuji esantero jagad. Namun saat ia mengcover lagu milik Blackpink , ia malah mendapat kritikan habis-habisan dari natizen

Pedangdut Via Vallen memang kerap meng-cover lagu para musisi lain.

Lagu-lagu yang dicover sang artis tersebut cukup beragam, dari lagu musisi Indonesia sampai lagu barat.

Meski begitu, tak selalu hasil cover sang artis diterima baik oleh publik.

Pasalnya ia juga pernah berseteru dengan Jerink SID lantaran menyanyikan lagu 'Sunset di Tanah Anarki' tanpa izin.

Rupanya tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Via Vallen juga digeruduk oleh netizen lantaran meng-cover lagu.

Lagu itu diketahui adalah milik grup kenamaan Korea Selatan Blackpink berjudul 'How You Like That'.

Seperti diketahui, 'How You Like That' merupakan lagu comeback sang grup K-POP tersebut usai setahun lamanya hiatus.