Tim GKH Motori Penanaman Pohon di Petuk

POS KUPANG. COM, KUPANG -Gerakan Kupang Hijau (GKH) memotori penanaman pohon oleh Pemerintah Kota Kupang di kawasan jembatak Petuk II, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Sabtu (11/7/2020).

Kegiatan ini sebagai penjabaran salah satu program dari misi Wali Kota Kupang untuk menjadikan Kupang sebagai kota yang layak huni.

Penanaman pohon ini, juga didukung penuh PT Jasa Raharja Cabang NTT yang terlebih dahulu telah menanam 500 anakan di Jalan Jalur 40, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang pada, Jumat (7/2) yang lalu.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala PT Jasa Raharja (Persero) NTT, Pahlevi B. Syarif, Kepala BI Perwakilan NTT, I Nyoman Atmaja, Kepala OJK Kupang, Robert Sianipar, Plt. Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho bersama para direktur, Kajari Kupang, Max Oder Sombu, Dandim 1604, Anggota DPD RI sekaligus Ketua TP PKK Kota Kupang, Hilda Riwu Kore Manafe, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Penjabat Sekda Kota Kupang, para Asisten Sekda Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang serta para camat dan lurah. Hadir juga sejumlah sponsor GKH, pimpinan perusahaaan, hotel, rumah sakit swasta dan toko.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang NTT, Pahlevi B.Syarif menyampaikan bahwa kegiatan Gerakan Kupang Hijau adalah salah satu program yang dijabarkan dari misi Wali Kota Kupang untuk menjadikan Kupang sebagai kota yang layak huni. Kegiatan itu sekaligus sebagai upaya sosialisasi gemar menanam pohon untuk menyelamatkan lingkungan.

Menurut Pahlevi, sebelumnya mereka telah menanam 500 anakan di Jalan Jalur 40. Kegiatan tersebut dimotori oleh milenial Jasa Raharja NTT yang mengangkat motto “Lets Plan One Love One Tree”, dengan tema “Ayo Tanam Pohon Untuk Katong Pung Anak Cucu”. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Go Green yang menjadi kebijakan Dewan Direksi Jasa Raharja.

"Sebelumnya kami sudah menanam 500 anakan, yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota dan Plt. Sekda. Tanaman ini kami rawat dengan menyiram agar tidak mati. Kalau tidak rawat ya sia-sia kita tanam. Kalau kita rawat dan tumbuh subur sudah tentu yang menikmati ya anak cucu kita,"kata Pahlevi dalam rilis yang dikirim Humas PT Jasa Raharja Cabang NTT, Minggu (12/7/2020).

Pahlevi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang, karena memdapatkan penghargaan sebagai ini spirit dan semangat agar terus berkarya mendukung program pemerintah. Karena penyelamatan lingkungan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun melibatkan semua pihak.

"Hari ini kami hadir di sini sebagai bukti mendukung penuh Gerakan Kupang Hijau dengan menanam 2000 pohon. Saya berharap pohon yang ditanam dapat tumbuh subur sehingga Kota Kupang tetap hijau. Millennials Jasa Raharja NTT berkeinginan Let’s Paint The Town Green yang bermakna bahwa kita bisa menghijaukan Kota Kupang tetapi tetap having fun," kata Pahlevi.

Pahlevi yakin jika Kota Kupang hijau maka kualitas udara pasti sehat dan berkendaraan juga menjadi nyaman serta aman.

Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, menjelaskan bahwa GKH adalah satu gerakan mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Gerakan ini mencakup tiga tujuan utama, yakni menghindari sampah plastik, menanam air dan menanam pohon. Melalui tim kecil yang berjumlah delapan orang ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghijaukan kota ini. Delapan orang inilah yang menggerakkan kegiatan ini.

“Menanam pohon ini tidak hanya sekedar untuk menghijaukan kota kita saat ini, tapi juga merupakan investasi berharga untuk masa depan, terutama untuk anak-cucu kita kelak,” tegasnya.

Ketua Tim GKH ,Harry Alexander Riwu Kaho menyampaikan gerakan hari ini dipadukan dengan peringatan HUT Bank Indonesia ke-67 dan HUT Bank NTT ke-58. Gerakan ini untuk menerjemahkan program Wali Kota Kupang untuk menanam pohon.

Plt. Dirut Bank NTT ini menambahkan, Wali Kota Kupang telah memberikan tanggung jawab kepada dirinya bersama tim dengan tiga program utama yakni mengurangi sampah plastik, menanam air dan menanam pohon.

“Aksi ini akan membuat kota ini bersih dari sampah plastik, ramah lingkungan dan bermanfaat untuk meningkatkan potensi air dalam tanah,” tambahnya.(Laporan reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)